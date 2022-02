Amoureuses

Printemps 1939. Claire est l'épouse d'un riche industriel peu présent et volage. Sa seule joie réside dans les moments passés avec sa fille. Apprenant qu'elle est enceinte, elle quitte la ville pour accoucher loin de chez elle et faire adopter ce bébé non désiré. Dans un univers rural qui lui était jusque-là étranger, elle découvre une autre vie, et fait la connaissance d'une femme, Marthe, la rebouteuse du village. Cette rencontre va la bouleverser au-delà de ce qu'elle aurait imaginé.