La dynastie dents de lion Tome 3 : Le mur de Tempêtes

La confrontation épique entre deux civilisations. Luan Zya est parti il y a plusieurs mois pour tenter de traverser le Mur de Tempêtes. Après avoir franchi de nombreux obstacles, il y est enfin parvenu. Mais ce n'est que le début de son périple. Pendant des mois, il dérive sur un océan sans fin sur un radeau de fortune. Au moment où il est prêt à perdre espoir, les fabuleuses crubènes viennent à son secours et lui indiquent la terre des Lyucu. Pendant ce temps-là sur les îles de Dara, les Lyucu ont pris le contrôle grâce à leurs garinafins. Si l'empereur Kuni apparaît comme désarmé et désemparé depuis que son fils s'est constitué prisonnier, sa fille, la princesse Théra, et Zomi, vont mettre tout leur talent d'ingénieur à découvrir les failles des immenses garinafins.