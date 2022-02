Le Syndrome de Petrouchka

Petia, dont le diminutif est Petrouchka en russe, est un artiste marionnettiste au talent unique. Ce qui tombe bien puisque, en Europe de l'Est, Petrouchka désigne également le guignol russe qui se moque de tout et de tout le monde. Sur scène, Petia est accompagné de Liza, l'amour de sa vie, une jeune femme magnifique à la chevelure flamboyante, fine et fragile comme une statuette. Dans leur numéro phare, Liza imite une poupée qui s'anime à la fin de la représentation. Toute bascule, l'imaginaire aussi bien que le réel, le jour où Liza ne peut plus monter sur scène. Petia décide alors de fabriquer une poupée à son image, Ellis, et monte un numéro avec cette imitation parfaite de Liza. Le voici, tel un Pygmalion, face à sa créature idéale qu'il peut maîtriser à sa guise en tirant les ficelles invisibles qui lient le créateur à sa créature. La souffrance de Liza, l'originale, face à son double inanimé, est le moteur caché de ce roman, dans lequel on retrouve te style poétique et unique de Dina Rubina, ainsi que son univers plein de couleurs, de bruits, d'odeurs...