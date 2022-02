Les histoires d'amour finissent toujours mal, surtout en SF ? Sur la planète Lisle, vivent les Cians, peuple pétri de traditions et proche de la nature, et pourtant passé maître dans l'art du génie génétique. Alors qu'il y séjourne, Joseph Farber, un Terrien, rencontre Liraun Jé Genawen, une Cian, pendant la cérémonie de l'alàntene, la Pâque du solstice d'hiver. Ces deux êtres à la marge de leur propre société vont s'éprendre follement l'un de l'autre, Joseph allant même jusqu'à accepter des modifications génétiques afin de s'unir selon la coutume à celle qui deviendra sa femme. Mais les non-dits, les malentendus et la haine que provoquent leur couple, les mèneront inéluctablement au drame.