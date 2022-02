Inheritance Games Tome 1

Que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses sulfureux neuveux ? Avery Grambs, lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème : Avery n'a jamais entendu parler de cet homme ! Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure des Hawthorne. Elle y côtoie les quatre petits-fils du défunt, tous aussi insondables que séduisants... et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû ! Happée par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais...