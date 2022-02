L'enfance des dieux Tome 6 : L'enfance des héros. Tome 2, Héraclès

Comme il se trompe, celui qui croit que le monde des dieux est un vrai paradis ! Bien au contraire, c'est le plus souvent un sacré bazar. Pour mieux comprendre les humains, Zeus veut avoir un fils qui serait mi-dieu mi-homme, donc qui naisse d'une mortelle. Grâce à une incroyable ruse, il parvient à ses fins ! Seulement voilà : sa femme Héra est furieuse et elle va se venger sur le pauvre gamin. Mais le "gamin" n'est pas n'importe qui : il se nomme Héraclès, et il est très fort et très malin...