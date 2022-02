Totalement opposés, Edie et John n'auraient jamais dû se rencontrer, mais une tragédie va les rendre inséparables... Edie a toujours été sage, or la monotonie de sa vie est soudain brisée lorsqu'elle est prise en otage dans un supermarché. John, un garçon de son âge à la réputation sulfureuse, lui sauve la vie. Dès lors, Edie décide de vivre à cent à l'heure et cède à toutes ses pulsions. Quant à John, il arrête de dealer et se concentre sur le lycée. Si le drame les a réunis, ils ne vivent pas ses conséquences de la même façon. Leurs destins vont-ils se séparer ou s'entremêler ?