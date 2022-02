Les secrets de vos dix intelligences pour redonner du sens à votre vie

L'intelligence est multiple : nous venons tous au monde avec dix facettes, dix intelligences que nous maîtrisons à des degrés divers. Parmi celles-ci, l'intelligence relationnelle joue un rôle clé, car c'est dans la relation à l'autre que nous pouvons être pleinement nous-mêmes et développer tout notre potentiel. A travers le prisme de la relation - aux autres mais aussi, en miroir, à nous-même - nous pouvons affûter chacune de nos intelligences et ainsi travailler à devenir plus sereins, plus authentiques, plus alignés avec nos convictions profondes et nos objectifs de vie. En outre, dans un contexte aussi singulier et traumatisant que celui de la pandémie de Covid-19, l'approche des dix intelligences peut nous aider à aborder l'inconnu avec confiance, à apprendre à lâcher prise et à nous adapter plus facilement aux contraintes qu'une telle situation nous impose.