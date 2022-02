Le ranch de Silver Horse Tome 1 : Une deuxième chance

Tout est possible à Silver Horse, le ranch des deuxièmes chances ! Au ranch de Silver Horse, la vie de Belle est bien remplie. Sa passion des chevaux occupe tout son temps, entre les compétitions et les thérapies équines pour adolescents difficiles dirigées par sa mère. Pourtant le championnat régional approche, et Belle devrait s'entraîner avec Fiesta, sa jument. Tout se complique encore quand son coeur balance entre le beau Dean, et Clark, le nouveau patient de sa mère. Quand un feu ravage une partie du ranch, les soupçons se portent sur Clark, si hostile... Mais est-ce bien lui le coupable ?