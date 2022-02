Les Valentines Tome 3 : Love me not

La célébrité, c'est de famille ! Les Valentines ont tout : gloire, succès, argent, beauté. Et Mercy, l'aînée des filles de la si célèbre famille, l'a très bien intégré. A la une des tabloïds et vedette d'une grande pièce de théâtre, Mercy représente exactement la relève qu'attendaient ses parents. Mais sous sa carapace de fêtarde intouchable se cache une âme sensible au coeur d'artichaut. Car ce qu'elle redoute le plus au monde, c'est justement d'avoir le coeur brisé. Or, pour une Valentine, être vulnérable, c'est inenvisageable ! Une romance glamour et drôle, tout droit sortie de la vie des stars !