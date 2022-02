Théorie baroque du coup d'Etat

Publié en cachette au début du XVIIe siècle, ce livre est une magistrale réflexion sur le coup d'Etat entendu comme cette action politique d'exception qui transgresse les lois et les règles pour sauver l'Etat. Au XVIIe siècle on appelle coup d'Etat l'action qui décide quelque chose d'important pour le bien de l'Etat et du prince, l'acte extraordinaire auquel un gouvernement a recours pour ce qu'il conçoit être le salut de l'Etat. Action décisive, extrême, violente, par laquelle non seulement le prince tranche et amène à une conclusion et à un résultat définitifs ce qui est en jeu dans une situation et un contexte particuliers, mais encore (d'où le sens d'extraordinaire du coup d'Etat), il pose son acte aux " limites " de son pouvoir : d'où sa violence, qui introduit la question fondamentale de sa justification et de sa légitimité. Le coup d'Etat du prince, c'est le pouvoir d'Etat faisant en quelque façon retour à la violence originaire de sa fondation, à son fondement de force. Le coup d'Etat révèle, dans l'instant même de sa manifestation, le fondement du pouvoir, " il est l'apocalypse de son origine ".