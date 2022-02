Romy et les lumières de Paris

Revivez la rencontre mythique entre Romy Schneider et Alain Delon Romy est devenue une star dans le monde entier avec le rôle de Sissi. Mais elle en a assez de cette image, cliché de jeune fille sage. Elle rêve de donner une autre direction à sa carrière d'actrice. C'est alors qu'elle rencontre Alain Delon, avec lequel elle doit tourner le film Christine. Elle tombe amoureuse de ce jeune rebelle et, contre l'avis de sa famille, décide de le suivre à Paris. Mais leurs carrières ne vont pas connaître le même succès, au risque de mettre en péril leur amour. Un roman sur la quête fascinante de Romy, celle d'une artiste et d'une femme. Traduit de l'allemand par Astrid Monet.