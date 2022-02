Apparition est un thriller psychologique dans le monde secret de l'illusion. " Il n'y a rien de plus insaisissable qu'une évidence. " Paris 2008. Alexander Kreskine est l'un des plus grands illusionnistes du monde. Ce qu'il présente est à la limite de la sorcellerie, certains pensent même qu'il est le diable en personne. Ils n'ont peut-être pas tout à fait tort. De passage à Paris lors de sa tournée européenne, il rencontre le jeune Sam obsédé par l'art de l'illusion. Alexander se reconnait en lui et devient son mentor, pour le meilleur mais aussi pour le pire. Sam saisit cette chance et ne reculera devant aucun sacrifice pour percer ses secrets et prendre sa place, ignorant la vraie nature de son maître, un prédateur vénéneux et instable. Un jeu dangereux s'installe entre les deux hommes, mêlant illusions et réalité dans lequel l'un devient le reflet de l'autre, jusqu'à la destruction.