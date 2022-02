Le papillon de verre

L'auteure phénomène du thriller danois ! Les hôpitaux sont censés être des lieux sûrs. Sauf quand une infirmière décide d'entrer dans la chambre d'un patient âgé avec une seringue contenant une surdose d'un médicament pour le coeur. La même semaine, un livreur de journaux fait une macabre découverte : le corps nu d'une femme aux bras strié de petites incisions. La cause de la mort ? Le drainage de tout le sang de la victime. L'inspecteur Jeppe K ? rner, qui se remet d'un divorce douloureux, est chargé de l'enquête, tandis que son équipière Anette Werner, en congé maternité et censée s'occuper de son nouveau-né, décide pourtant de mener des recherches de son côté. Une enquête qui dévoile la part sombre de certaines institutions de soins et qui mettra le duo d'enquêteurs à rude épreuve. Traduit du danois par Catherine Renaud. " Les amateurs de polars nordiques vont souhaiter longue vie à cette série ", Publishers Weekly