La chamane de Lascaux

Par la lauréate du Prix France Bleu - L'histoire en polar. Une femme. Un meurtre. L'harmonie du clan préhistorique menacée. 15 000 avant Jésus-Christ. Le nord de l'Europe est recouvert de glaciers, tandis que ce qui deviendra le sud de la France bénéficie d'un climat plus froid qu'aujourd'hui, mais sec et ensoleillé. Les vallées bien exposées du Périgord, avec leurs abris sous roche, l'abondance de gibiers, de poissons, de bois et de silex, sont favorables aux petits groupes nomades de chasseurs-cueilleurs. Assurés de pouvoir se nourrir, les Homo Sapiens ont du temps pour peindre les parois des grottes, sculpter la roche, graver leurs outils de bois de renne, jouer de la musique, danser... Parmi eux, la famille des Quatre-encoches du clan des Grandes-Mains-Blanches occupe la vallée de la Vézère. Alors qu'ils font route vers l'océan, Iranie, la future chamane de la tribu est assassinée. Qui a pu commettre ce fait odieux, alors même que Licorne-la-Puissante venait de la désigner comme son apprentie ? Ce meurtre met en danger l'harmonie du clan, et par-là même sa survie. Elle-même menacée, la chamane met peu à peu en lumière les tensions souterraines qui divisent les Grandes-mains-blanches. Elle doit rétablir la solidarité tout en découvrant l'assassin. Le temps est compté, il est - depuis toujours - impitoyable...