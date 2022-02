Mort d'une fille de peu

Jane Prescott, dame de compagnie dans le New York des années 1910, mène l'enquête entre petite et grande histoire ! 1913. Jane Prescott est la dame de compagnie de Louise Tyler, épouse de William Tyler. Lorsque ses congés arrivent, elle décide d'aller voir l'exposition cubiste scandaleuse dont tout le monde parle ... 1913 est aussi l'année de l'anniversaire du discours de Lincoln sur l'émancipation des esclaves. Dolly Rutherford, riche héritière et épouse d'un homme d'affaire, décide de monter une pièce de théâtre pour fêter cette occasion. Louise Tyler doit jouer le rôle de Lincoln lui-même. Jane est tiraillée entre son envie de profiter de ses vacances et son devoir d'aider les femmes de la bonne société new yorkaise. Le destin va se charger de décider pour elle puisqu'une jeune femme, Sadie Ellis, est assassinée. Elle vivait dans un refuge pour femmes seule, souvent battues, tenu par le révérend de Jane, Twin Prescott. Le petit ami de Sadie va être jeté en prison, et bientôt c'est le révérend lui-même que l'on va suspecter. Aidée d'un journaliste Michel Behan et du pianiste Leo Hirsh, Jane est déterminée à mener son enquête coûte que coûte pour sauver son oncle.