Adoptez la méthode KETO, la méthode alimentaire cétogène qui révolutionne les idées reçues sur la perte de poids. Avec une introduction accessible à tous mais fondée sur des données scientifiques fiables, ce livre propose un programme de 28 jours permettant de perdre du poids tout en gardant le plaisir des bons petits plats. Sa base : favoriser les lipides et bannir les glucides. Co-écrit par un chef et un nutritionniste, cet ouvrage vous proposer non seulement une méthode, mais aussi 85 recettes délicieuses, du petit-déjeuner au dîner. Poulet au bacon, courgettes à la bolognaise, filets mignons à la moutarde, muffins au chocolat et à l'avocat... des plats tradi aux préparations plus innovantes, tout est fait pour vous faire oublier l'objectif ultime : se délester des kilos en trop, mais sans y penser !