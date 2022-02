Mon p'tit cahier Education positive

Tous les conseils et bons reflexes à adopter pour une éducation bienveillante pour des enfants et des parents épanouis. La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique et un coloriage offert. Réussir à se faire entendre sans crier ni répéter 50 fois les mêmes choses, trouver le juste milieu entre laxisme et sévérité, savoir être à l'écoute de ses émotions et de ses besoins sans se laisser déborder... Etre parent ce n'est pas facile tous les jours ! Et la pression est grande ! Les neurosciences nous le disent clairement aujourd'hui : la qualité de la relation que les parents entretiennent avec leur enfant impacte directement leur cerveau. Confiance en soi, empathie, gratitude, autonomie des ressources qui s'apprennent. Mais en matière d'éducation, rien de fonctionne à tous les coups : chaque situation, chaque enfant, chaque parent et chaque relation parent/enfant est différente... Au programme : Les bases de l'éducation positive : comprendre comment fonctionne son cerveau, trouver la bonne alimentation, être à l'écoute de ses émotions, et lui apprendre à les gérer. Des boîtes à outils anti-stress, anti-chagrin, anti-colère, anti-jalousie pour lui donner les bons reflexes lorsque les émotions débordent. Les 10 clés de l'éducation bienveillante pour une relation parent-enfant, gagnant-gagnant : déculpabiliser, écouter ses émotions, favoriser les câlins, poser et faire accepter les règles, favoriser respect et confiance, supprimer les punitions. 3 rituels quotidiens pour transformer la vie de toute la famille : se lever du bon pied, cultiver la joie, réunir des conseils de famille. 3 programmes positive attitude : anti-stress, gestion des émotions, règles de vie. Des programmes complets qui permettent aux parents d'acquérir des outils pour répondre aux besoins spécifique de chaque enfant, dans des situations différentes. 1 programme de 4 semaines pour adopter définitivement l'éducation positive avec son enfant.