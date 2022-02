Mon p'tit cahier Mon enfant hypersensible

Comprendre l'hypersensibilité de son enfant pour l'accompagner en douceur au quotidien ! La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique. 15 à 20 % de la population serait hypersensible. Loin d'être un handicap ou un problème, l'hypersensibilité est tout simplement une caractéristique, un peu comme être blond, avoir les yeux marrons, des taches de rousseur, être grand, etc. D'ailleurs, de plus en plus de professionnels de santé évoquent les pistes de la génétique et de l'épigénétique (les mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible et adaptative nos gènes) pour l'expliquer. L'hypersensibilité pourrait être gravée dans l'ADN. L'un des parents est hypersensible ? Il y a de fortes chances que son enfant le soit aussi ! Car oui, c'est une chance ! Reste maintenant à mieux la comprendre ! Comprendre l'hypersensibilité de son enfant : l'abécédaire pour mieux cerner l'hypersensibilité, 5 qualités insoupçonnées de mon enfant hypersensible (écoute, curiosité, sens artistique, intelligence émotionnelle, sourire) Identifier ce que son enfant ressent dans son corps : les 5 hyperesthésies possibles (auditive, visuelle, olfactive, gustative et kinesthésique), ce que ça implique, les to-do list pour l'accompagner Accompagner les émotions : 5 idées reçues sur l'hyperémotivité à déconstruire, les outils pour aider son enfant à identifier ses émotions, 5 programmes pour accueillir la tristesse, la colère, la joie intense, l'angoisse, les frustrations Le soutenir dans ses défis au quotidien : le programme pour l'aider à construire une confiance en lui à toutes épreuves, les 10 commandements pour lui offrir une relation parent-enfant épanouie, les solutions sur mesure pour éviter les embûches en famille, les règles d'or pour une scolarité apaisée