Mon p'tit cahier Nouveau papa

De la grossesse à la première année de l'enfant, devenir papa ça s'apprend ! La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique et un coloriage offert. L'annonce la grossesse, comme pour la future maman, engendre un petit cataclysme et nombre d'interrogations chez le papa en devenir. Et pour cause, les papas d'aujourd'hui ont une vraie place à prendre. Comment accompagner sa compagne pendant les 9 mois de grossesse ? Quelle transmission à son enfant ? Quelles conséquences pour son couple ? Mais aussi comment changer une couche ? Donner le bain ? Comment contribuer à son éveil ? Il n'est pas nécessaire de porter le bébé pour sentir tous les changements qui s'opèrent en soi et la place que ce petit être va prendre dans une vie et dans un couple. Les 9 mois de grossesse offre au papa un temps précieux pour se préparer à cette nouvelle vie. Au programme : Cultiver le bien-être à la maison pour elle, pour lui pour le couple. Aider sa compagne à soulager ses maux de grossesse, adopter à deux les bons reflexes santé (ce qui est bon pour elle et forcément pour lui, stop-smoking, recettes healthy), se chouchouter comme jamais (massage, voyages). La boîte à outil du Dad to be : installation de la chambre, retro planning des démarches administratives, leur retour à la maison. Des conseils, des règles d'or, des to-do list à ne pas zapper, les 10 commandements pour préparer l'arrivée du bébé, les territoires à ne pas franchir. L'accouchement 100 % zen : La check-list avant le départ, 10 phrases à ne pas prononcer dans la salle de naissance, le jargon de l'accouchement décrypté, le guide de survie de la vie de famille à la maternité. Les 3 rituels quotidien qui rythment la vie avec son bébé : biberon, bain, coucher des routines essentielles et incontournables qui deviennent de vraiment moments de partage.