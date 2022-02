Mon p'tit cahier Arrivée du 2e

Accueillir un nouveau petit frère ou une nouvelle petite soeur en toute sérénité, c'est possible ! La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique et un coloriage offert. Choisir le bon moment, l'annoncer à son aîné, revoir l'organisation familiale, gérer efficacement les petites crises de régressions et de jalousie du grand... Pas sûr que l'arrivée d'un deuxième suscite moins de questionnement que celle du premier... Elle est avant tout l'occasion de se réapproprier certains réflexes de parentalité enfouis mais aussi... d'en développer de nouveaux pour faire en sorte que tout le monde trouve sa place dans cette nouvelle vie de famille. De l'espace de vie à réorganiser, aux nouvelles habitudes quotidiennes à mettre en place, en passant par la gestion des émotions des plus grands et la naissance des nouveaux liens fraternels... Tout ce qu'il faut savoir pour réaliser une transition en douceur faite de petits grands et bonheurs ! Au programme : Anticiper aux mieux tous les changements engendrés par l'arrivée du bébé : abécédaire du matériel indispensable, les 3 nouveaux réflexes à adopter pour papa, pour maman... Annoncer la grossesse à son aîné en fonction de son âge : quand ? Comment ? Décrypter ses émotions, stimuler son imagination, gérer sa réaction. 4 programmes complets pour accompagner son aîné au moment de la naissance : 1re rencontre (5 conseils pour une rencontre au top, Les phrases à lui dire... et celles à éviter), régressions (les " bons " stop regressions, le booster 100% responsabilisation...), jalousie et colère, tristesse (les phrases à prononcer pour l'apaiser, les outils 100% bienveillance) 4 boosters pour souder la fratrie : complicité, happy family, anti-crise, autonomie (yoga, jeux, rituels à adopter...) pour trouver l'harmonie en famille.