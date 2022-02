La permaculture, retrouvez avec cette nouvelle édition augmentée et enrichie ses principes et son application pas à pas avec Julie Bernier, autrice du manuel à succès Zéro déchet ! Il est temps de changer nos habitudes au jardin ! Engrais, pesticides, bêchage, chasse aux nuisibles... appauvrissent en effet les sols de nos jardins et réduisent la biodiversité, créant des potagers qui ne produisent que sous perfusion. Ces sont des jardins coûteux (en temps, argent, eau et produits) qui dépendent de notre présence (arrosage, désherbage). Et si, à l'inverse, nous faisions confiance au génie de la nature qui créé des potagers presque autonomes ? Julie a testé pour vous la permaculture, cette philosophie du vivant qui permet de collaborer avec la nature au lieu de lutter contre elle, et a tiré de ses aventures ce manuel, extrêmement complet, émaillé d'exemples pratiques et richement illustré, qui vous permettra d'adopter de nouvelles méthodes, efficaces et saines, pour un jardin nourricier et durable. Avec cette nouvelle édition, Julie nous apporte des pages supplémentaires pour tous les permaculteurs qu'elle a consultés après la parution de la première édition : des tutos : comment produire son propre terreau, fabriquer simplement ses tuteurs ou encore son légumier à base de palette pour mieux conserver les produits de ses récoltes, mais aussi des conseils et astuces pour savoir à quel moment récolter en identifiant la maturité de ses légumes, se lancer dans la construction d'un petit poulailler et aussi choisir et planter des arbres et les entretenir pour créer un verger, des pages sur els insectes au jardins : les nuisibles et els utiles , adopter les bonnes postures au jardin, et une augmentation des fiches produits du jardin avec les petits fruits et nouveaux légumes qui s'adapteront à toutes les vocations permacoles... . Sommaire Introduction : Qu'est-ce que la permaculture ? Ses 7 piliers, ses avantages par rapport à l'agriculture conventionnelle 1) Cultiver un sol vivant : comprendre la vie du sol, connaître l'état du sien, le regénérer, l'enrichir durablement 2) Mettre en place son potager : choisir son espace, le zonage, le design (avec des cas pratiques), les outils, les différentes techniques pour démarrer, les bonnes postures (nouveau), faire ses tuteurs (nouveau) 3) Devenir des gens qui sèment : tout ce qu'il faut savoir sur les graines et les semis, le repiquage, la multiplication des plants, planter des arbres (nouveau) 4) Entretenir son potager et son verger : soigner les maladies les plus répandues, connaître les ravageurs, multiplier ses graines, conserver sa production, créer un légumier, un poulailler (nouveaux) A la fin de chaque partie, des tableaux d'actions permacoles permettent de suivre l'évolution de son projet. En annexe : le calendrier des semis, plantations, et récoltes ; des fiches de plantations enrichies et augmentées des petits fruits et légumes. Le manuel indispensable pour tous ceux qui veulent s'engager au jour le jour dans un jardinage respectueux des ressources et de la biodiversité !