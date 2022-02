Etre mère c'est que du bonheur ou pas

Un livre très accessible dans lequel Daniela Martins, la momfluenceuse aux près de 300 000 abonnés, livre sa vision décomplexée de la maternité et entend bien briser quelques tabous au passage ! Lorsqu'elle est tombée enceinte, Daniela Martins a découvert une réalité loin de la vision idéalisée présentée dans les films et dont elle ignorait presque tout. Et elle aurait aimé être prévenue. Aujourd'hui, elle aimerait offrir aux futures et jeunes mamans un livre qu'elle aurait aimé lire à l'époque : du post-partum, à l'acceptation de son corps de maman, en passant par l'importance de prendre du temps pour soi et pour son couple sans culpabiliser (ou en essayant), elle aborde aussi des sujets comme l'allaitement, le cododo, l'éducation positive... Un plaidoyer sur l'importance de la sororité entre femmes et entre mères et la nécessité de parler des choses que l'on a tendance à taire ! " Quand une mère se plaint, cela ne signifie pas qu'elle regrette ses choix. Elle n'attend pas de vous un "arrête de te plaindre" ou "tu te plains tout le temps". Non, elle attend peut-être juste de vous une oreille, une épaule réconfortante. "