Je t'aime, un peu, beaucoup, hyper sensiblement

Comment vivre une relation amoureuse sereine et s'épanouir en couple quand on est une personne hypersensible ou " atypique " (30% des Français) ? Dans cet ouvrage pratique qui répond aux enjeux des amours atypiques, toutes les clés pour comprendre son potentiel sensible, des exercices pour mieux se connaître et mieux s'aimer, et des conseils pour construire une relation solide. Vais-je encore souffrir ? Cette personne est-elle faite pour moi ? Suis-je à la hauteur de son amour ? Vais-je pouvoir créer le couple que je désire ? Cette personne m'aime-t-elle vraiment pour ce que je suis ? N'en fais-je pas trop ? Et si je la faisais fuir ? Parce que leur cerveau fonctionne différemment des personnes dites " normales ", qu'elles avancent en amour guidées par leur coeur, qu'elles sont douées d'une empathie exacerbée et d'une grande réactivité émotionnelle, les personnes hypersensibles - ainsi que les neuro-atypiques (autistes, TDAH...) - vivent leurs relations amoureuses différemment, a fortiori quand deux personnes atypiques se découvrent une passion dévorante. L'amour à haut potentiel émotionnel est toujours plus intense, plus riche, mais aussi plus difficile. Alors, comment faire couple au quotidien et vivre un amour épanoui ? En s'appuyant sur les dernières études en neurosciences, Elodie Crépel, thérapeute et médiatrice familiale, tente de répondre aux problématiques propres à la relation amoureuse chez les personnes hypersensibles et atypiques. La rencontre, la vie quotidienne, la complicité, la sexualité, les épreuves du quotidien, la rupture ou encore le célibat... : elle livre des conseils et des outils pratiques pour les aider à appréhender leur singularité, bien définir leurs besoins et leurs limites, à mieux se comprendre pour se faire comprendre, et construire une relation pérenne. Parce qu'être sensible est un extraordinaire potentiel pour la vie de couple. Un décryptage des spécificités du couple hypersensible : comprendre les différentes atypies, et leurs besoins spécifiques (de connexion, d'authenticité, de liberté...) Un accompagnement ciblé à chaque étape de la relation pour fonder un amour durable, avec des retours d'expérience et des outils pratiques (les mathématiques du couple, la communication non violente...) Les clés pour surmonter les difficultés : faire face aux relations toxiques, gérer un conflit, vivre une rupture...