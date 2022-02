Vivre sereinement les premiers mois de son nouveau rôle de maman, c'est possible ! La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique et un coloriage offert. Bien occupée par leur nouveau bébé, les jeunes mamans peuvent vite se sentir un peu dépassées par des nuits en pointillés, leur corps chamboulé, les montagnes russes émotionnelles... Difficile de prendre du temps pour soi avec un petit être qui demande toute son attention. Et pourtant... après avoir porté la vie pendant de long mois, puis donné naissance, il est tout à fait normal d'avoir besoin d'un temps de convalescence bien mérité et indispensable pour récupérer ! C'est même la clé pour diminuer les risques de dépression post-partum. Ainsi, ce cahier propose une approche douce du quatrième trimestre, pour une entrée en matière tout en bienveillance, grâce à des informations éclairées concernant la période post-natale et ses maux physiques et psychiques, ainsi que la planification du " mois d'or " (les 40 premiers jours) avec à la clé des astuces 100% naturelles, des recettes gourmandes et équilibrées, ainsi que des rituels bien-être ! Au programme de ce Mon p'tit cahier Post-partum : Préparer sa période post-natale : anticiper l'organisation du mois d'or (repas, tâches ménagères, garde des aînés, équipement indispensable, repos, etc.), le point sur le baby blues et la dépression post-partum, mettre en place une alimentation healthy, l'assiette idéale et les aliments à favoriser, les menus Répondre aux besoins de son corps : les réflexes bien-être dès la naissance, chouchouter son corps chamboulé (cicatrices, rééducation du périnée, etc.), les solutions naturelles pour chouchouter ses cheveux et ongles, objectif cocooning pour le retour à la maison (astuce sommeil, rituels détente et énergie), reprise en douceur d'une activité physique, le point sur l'allaitement Ecouter ses émotions : créer un nouveau cocon familial et une ambiance zen, découvrir le maternage, booster son moral dans les chaussettes avec la phytothérapie et les élixirs floraux, se reconnecter à soi et à sa sexualité, trouver son rythme pour la fin du congé maternité.