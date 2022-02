Demain la Ve République ?

La Ve République est-elle encore en vie ? Plus de soixante ans après sa création, la Ve République frappe par sa longévité dans notre histoire constitutionnelle. Mais la montée inéluctable de l'abstention électorale, la crise des partis traditionnels, la poussée des extrêmes et la perte de confiance générale qui semble se manifester envers les institutions nourrissent des interrogations multiples sur sa validité comme sur sa pérennité. Deux points de vue s'opposent, entre ceux mettant en cause la figure hors normes du général de Gaulle, qui se serait " taillé sur mesure " un texte et des fonctions qu'aucun successeur ne pouvait endosser, et ceux qui considèrent qu'au contraire, notre Constitution reste une forme de môle, ou d'irremplaçable tuteur, pour cette démocratie fragile qu'est restée la France. En résumé, 65 ans après son institution, une question se pose, qui englobe toutes les autres : à la suite de vingt-trois révisions constitutionnelles, dont certaines ont profondément modifié son socle, vivons-nous encore sous la Ve République ? En faisant appel aux contributions des meilleurs historiens, juristes, économistes et politistes, qui partent des sources même de notre République pour tenter d'en interpréter l'histoire au fil des aléas, des crises et des incertitudes, Hervé Gaymard et Arnaud Teyssier ont choisi d'aborder avec force et clarté cette question fondamentale. Loin de tout parti pris idéologique, le présent ouvrage confronte la force de l'héritage gaullien aux défis d'une aventure démocratique qui semble aujourd'hui en perte de sens et de substance.