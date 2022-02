Les Invisibles de l'Elysée

Si chaque Français connaît le locataire de l'Elysée, nous ignorons tout de ceux grâce à qui fonctionne la première institution de France. En trente portraits, en mots et en photos, rencontre avec ces femmes et ces hommes qui sont les premiers représentants de la qualité française. Et permettent, par leur travail, la mise en lumière de l'homme élu à la mandature suprême. Les rencontres de ces femmes et de ces hommes de l'Elysée sont une véritable première. Elles ont eu lieu en deux temps. Pendant deux mois, Emery Doligé a arpenté les couloirs du palais pour repérer puis rencontrer ceux qui sont devenus les protagonistes de ce livre. Ces invisibles si essentiels au bon fonctionnement du palais durant tout mandat présidentiel. Il a pris le temps d'échanger avec eux sur leur vie avant leur entrée à la présidence, leur premier jour, les grands comme les petits moments vécus dans leur fonction, et a recueilli des anecdotes sur les présidents, de Giscard à Macron, et sur leurs épouses. Ils ont raconté aussi les coulisses de l'Elysée. Se révèle ainsi au fil de ces portraits toute la " machinerie " humaine du palais. Dans un second temps, Sacha Goldberger a été invité à l'Elysée pendant dix jours pour photographier les trente personnes retenues. Privilégiant l'utilisation du clair-obscur pour jouer sur les contraintes de discrétion, il a pu les photographier dans des endroits auxquels le grand public n'a pas accès, comme la cave, les bureaux des agents, la cuisine ou encore l'Alma et certains salons.