Les liaisons périlleuses

Des Alpes sauvages aux salons du Paris romantique, les destins croisés et tumultueux de deux femmes bien décidées à gravir le versant d'une autre existence et qui vont marquer l'Histoire par la conquête féminine du mont Blanc. 1838. Tout sépare Quitterie d'Arcy, comtesse française établie à Genève, de Pernette Croz, fille d'auberge à Chamonix - lieu très en vogue où la haute société se doit de passer l'été. Pendant que l'aristocrate s'étourdit dans les bals pour se soustraire au temps qui passe, la servante porte sur ses épaules des secrets plus lourds que des montagnes. Or leur sort est lié par des noeuds serrés. Quand elles se rencontrent à la Mer de Glace commence un jeu troublant avec de vigoureux guides dont la réputation n'est plus à faire. Car Quitterie d'Arcy nourrit un projet fou, celui d'affronter le mont Blanc et d'être (croit-elle) la première femme alpiniste. Malgré les railleries et les difficultés matérielles, elle ne s'en laissera pas conter et fera face à tous les obstacles d'autant plus qu'elle a le soutien fougueux de Gabin, le si séduisant guide de haute montagne...