La jeune femme et l'ogre

Le détective Charlie Parker revient dans un conte macabre et cruel... Le corps d'une femme est retrouvé enterré dans les bois du Maine ; l'autopsie révèle qu'elle est morte en mettant un enfant au monde. A-t-il survécu et, dans ce cas, où se trouve-t-il ? Charlier Parker est chargé par l'avocat Moxie Castin d'élucider ce mystère. Mais il n'est pas le seul à s'intéresser à l'affaire. Deux sinistres Anglais, aussi cruels qu'impitoyables, s'efforcent eux aussi de remonter la piste de la défunte, laissant dans leur sillage quantité de cadavres. Et si en vérité leur cible n'était pas l'enfant, mais un livre de contes doté d'un pouvoir diabolique volé par sa mère ? Voici Parker engagé dans une course contre la montre dont l'enjeu n'est rien moins que de sauver le monde des flammes...