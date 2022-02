Les naufragés du déluge

Dans un avenir proche, le climat est déréglé et des trombes d'eau se déversent sur la Terre. Dans leur mas isolé des Cévennes, Simon, Lise et leurs deux enfants, piégés par les flots, organisent leur survie. 2060, c'est demain. Le dérèglement climatique a poursuivi son oeuvre, tout comme la désertification des campagnes et la concentration urbaine. Simon, journaliste, son épouse Lise et leurs deux enfants ont quitté la ville et ses désagréments ? pollution, insécurité ? pour s'installer dans un mas perché dans les Cévennes où ils coulent des jours heureux, proches de la nature. Soudain, sans crier gare, sur toute la planète l'apocalypse se déchaîne : des trombes d'eau se déversent du ciel et bientôt tout est submergé. Les lits des cours d'eau débordent, les villes sont noyées, les survivants se réfugient au sommet des immeubles. Dans la montagne, Simon et les siens voient le niveau d'eau monter inexorablement et ne trouvent le salut qu'en investissant le grenier de leur mas. Piégés sur leur îlot précaire, coupés d'un monde qui a sombré dans le chaos, ils organisent la survie face aux périls qui les menacent : rats, torrents ravageurs, pénurie de vivres... Quand enfin un semblant de calme revient, Simon embarque sur un frêle canot à la recherche de secours et de ce qu'il reste de civilisation...