Un romancier en panne d'inspiration, une étudiante en manque d'amour, une divorcée sexy et un caniche névrosé : entre débats politiques et ébats érotiques, les vacances s'annoncent très sympas ! Rachel Klein n'avait pas l'intention d'embrasser son professeur d'écriture créative. Mais ses longs cils, ses cheveux soyeux et tout ce qu'elle a découvert à son sujet sur Twitter ne lui laissent vraiment pas le choix. Et ce baiser se révèle très sympa... Zahid Azzam n'avait pas prévu d'être invité par son étudiante, Rachel, dans le Connecticut. Mais la vaste maison avec piscine, tout comme la mère de Rachel, se révèlent très sympas... Becca Klein n'aurait jamais pensé avoir une liaison si peu de temps après avoir été plaquée par son mari. C'est pourtant ce qui arrive lorsque le prof de sa fille débarque chez elle avec son caniche Princesse... Et tout cela est finalement... une très mauvaise idée ! Entre soap opera et comédie de moeurs, Très sympa est un roman extrêmement drôle qui aborde avec finesse des thèmes comme l'argent, le sexe et la maternité, les classes sociales et la notion de race...