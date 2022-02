Anti-fatigue. En 4 semaines, retrouvez 100% de votre énergie grâce au sommeil

En trente ans, nous avons perdu 1 h 30 de sommeil. Anxiété, stress, bouleversement des rythmes de vie... Les conséquences sur notre santé sont désormais prouvées et sérieuses. Or contre la fatigue, la durée et la qualité de notre sommeil sont nos meilleurs atouts. Elles apportent des bienfaits inouïs, aussi efficaces que le sport et toutes les vitamines ou compléments alimentaires. Le professeur Pierre Philip est reconnu en France et à l'étranger comme un expert du sommeil. Chef du service universitaire de sommeil du CHU de Bordeaux, il a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques internationales. · Un ouvrage ENRICHI D'UN AGENDA DE SOMMEIL personnalisé. · L'insistance sur L'ENJEU CRUCIAL DE L'HYGIENE DU SOMMEIL pour notre organisme et notre mental. · Un livre à prendre comme une première consultation pour APPRENDRE A RENFORCER VOTRE ENERGIE.