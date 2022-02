Etre une femme et autres essais

Dans les dernières années de sa vie, sollicitée par un public de plus en plus fervent, Anaïs Nin a été amenée à donner des conférences, à répondre à des interviews, à écrire des articles de critiques (art, littérature, cinéma) et aussi des notes de voyage. Le présent volume, classé par elle de son vivant, rassemble l'essentiel de ces activités. La première partie, "Femmes et hommes" , expose ce que l'écrivaine pensait de l'érotisme féminin, de l'homme, du féminisme. La deuxième, "Livres, musique, films" , témoigne de la diversité de ses intérêts (Ingmar Bergman, Edgar Varèse, D. H. Lawrence...) et de l'unité en même temps que de l'acuité de son jugement. Enfin, "Lieux enchantés" nous emmène avec elle à Fez, Bali ou Nouméa. Un recueil dans lequel l'auteure du célèbre Journal et d'une oeuvre romanesque dense se révèle également être une passionnante essayiste. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Béatrice Commengé.