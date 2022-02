Métro Paris 2033 Tome 1 : Rive Gauche

En 2033, les humains ont été chassés de la surface, désormais inhabitable. A Paris, les survivants se sont réfugiés dans les profondeurs du métropolitain. Des communautés sont installées au niveau de certaines stations de Rive Gauche, plus ou moins en contact, souvent en conflit ; la surface est crainte parce qu'irradiée ; Rive Droite est un lieu maudit. Dans les méandres des boyaux de Paris, Madone de Bac tente de sauver ce qu'il reste de la population parisienne, quitte à faire usage de la force. Car dans le métro, à défaut de lumière, les émotions sont plus vives, les rancoeurs plus tenaces, les haines plus exacerbées. Premier volet de la trilogie Métro Paris 2033, Rive Gauche est une oeuvre sombre et baroque. Passionnant. Fantastinet. Une épopée tourbillonnante et séduisante. Télérama.