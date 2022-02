Brooklyn. Lors d'une violente tempête de neige, Richard Bowmaster, un sexagénaire solitaire, heurte une voiture. Il laisse sa carte à la conductrice en lui promettant que son assurance paiera les dommages. Or, le soir-même, la jeune femme se présente chez lui. Face à son comportement étrange et à son mutisme, Richard demande de l'aide à sa locataire chilienne, Lucía Maraz. Le secret que va alors leur révéler Evelyn Ortega, immigrée guatémaltèque sans papiers, les entraînera tous les trois dans une incroyable aventure. Plus loin que l'hiver nous transporte de l'Etat de New York au Chili des terrifiantes années 1970, de la langoureuse Rio de Janeiro des années 1980 au règne actuel des passeurs mexicains. Un des livres les plus personnels de l'auteure, une histoire multigénérationnelle d'amitié et de rédemption. Un texte sensible et des personnages infiniment attachants, un magnifique roman d'humanité, de tolérance et de résilience. Version Femina. Traduit de l'espagnol (Chili) par Jean-Claude Masson.