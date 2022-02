Coup de cour ! Les enfants des livres, France info Détonnant et époustouflant ! Librairie Grand Place, Grenoble Tome 3 - Résumé : Mathilde fait la fierté de sa communauté. Elle est forte, talentueuse, amoureuse... Son destin est tout tracé. Le jour où un mal inconnu touche les nouvelles générations, elle se lance dans une course contre la montre pour les sauver. Ce qu'elle découvre pourrait bien bouleverser son avenir et celui de toute l'humanité. *** Écrite plus de quinze ans avant les crises sanitaire et climatique, la nouvelle arche apparaît comme une ouvre majeure et prophétique dont l'intrigue résonne étrangement avec l'actualité. COUP DE COEUR DE LA PRESSE & DES LIBRAIRES Coup de cour ! Les enfants des livres, France info La nouvelle arche, future réalité ? Courrier de l'ouest Détonnant et époustouflant ! Librairie Grand Place, Grenoble Un excellent roman ! Maison de la presse, Mérignac COUP DE COEUR DES BLOGUEURS LITTERAIRES Un vrai coup de maître, blog littéraire eineramg Le suspense est à son comble, blog littéraire Cathfd On va de rebondissement en rebondissement. J'ai été captivée. promenades culturelles Digne d'un scénario de film, blog Voleuse de rêve Une écriture tres visuelle, une construction haletante, stephalivres Un style fluide complètement addictif, Kazcook Un univers très riche, captivant, simple as books