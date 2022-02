I am Vampire

Artiste-peintre misanthrope, misogyne et libidineux en manque de reconnaissance, Bertrand vit aux crochets de son ami Yann, un rond-de-cuir de l'armée qu'il méprise. En proie à des accès de violence, il se découvre des pouvoirs extraordinaires. Serait-il en train de devenir un vampire ? Un roman entre comédie, fantastique, fausse autobiographie, ésotérisme et horreur, mixture explosive. Une fiction rebelle aux contraintes de genre et qui refuse l'esprit de sérieux. Thomas Spok et compagnie. La rage cocasse et obscure du vampire contemporain qui s'ignore, en artiste raté et en loser peu sympathique. Un tour de force à rebondissements. Hugues Robert, Librairie Charybde.