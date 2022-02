Va, vis, guéris

Comme beaucoup de personnes, Julia Buckley souffrait de douleurs chroniques. Ses médecins déclaraient que celles-ci étaient incurables et qu'il lui faudrait apprendre à vivre avec. Mais elle refusa de les croire, persuadée qu'il suffisait de trouver le bon remède. De la plasticité neuronale à San Francisco à la marijuana médicinale dans le Colorado, en passant par les rites "vodous" en Haïti et la chirurgie spirituelle au Brésil, Julia est partie aux quatre coins du monde pour y rencontrer savants, psychiatres, sorciers et guérisseurs en tout genre. A travers le récit de son histoire, elle nous explique pourquoi la médecine traditionnelle seule échoue parfois à guérir, et nous rappelle l'importance de la foi, de l'espoir et de la détermination. Elle interroge également notre relation avec nos docteurs, nos croyances - et aussi avec nous-mêmes. Vraiment fascinant. The Independent. Traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Laurence Kiefé.