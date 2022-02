Peindre la pluie en couleurs

Morgane est une directrice de crèche solitaire et revêche qui ne supporte plus les enfants. A trente-cinq ans, elle vit dans le rêve de racheter une pension pour chiens. Tout vole en éclats lorsque sa soeur meurt dans un accident de voiture, lui laissant ses deux enfants en héritage. L'arrivée d'Eliott, dix ans, et de Léa, six ans, bouscule son quotidien maniaque et fait ressurgir un passé douloureusement enfoui. Les voix de Morgane et d'Eliott alternent dans ce roman pour nous tracer la reconstruction d'une femme blessée qui découvre la force de l'amour maternel. Un roman attachant et touchant. Isabelle Theillet, Page des libraires. C'est un très joli livre, plein d'émotion, de tendresse. Gérard Collard, Le Magazine de la santé, France 5.