Ecrits constitutionnels

Parution inédite de dix textes de droit constitutionnels de Pierre-Louis Roederer, juriste qui a été président de section dans le premier Conseil d'Etat napoléonien, et qui a joué un rôle important sous la Révolution et l'Empire. Il déploie sa pensée constitutionnelle entre 1788 et 1835 dans nombre de notes, articles et brochures. L'intérêt de ces textes procède moins de leur portée théorique que de ce qu'ils révèlent : une narration singulière des événements de la Révolution placée au service d'un projet institutionnel. Par eux, Roederer contribue à forger la compréhension collective d'une modernité politique alors en construction. Au-delà d'un projet apparemment descriptrif des événements révolutionnaires, son oeuvre dissimule une ambition prescriptive, avec deux dimensions principales : la consolidation d'une communauté politique souveraine qui passe, selon lui, par une forme représentative de gouvernement. Ces textes inédits sont présentés par Julien Jeanneney, professeur de droit public à l'Université de Strasbourg