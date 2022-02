Les amis de la ruelle : Rita sait lire ! Niveau 1 début de CP

Rita, Polo, Milie, Patate et Lulu aiment se retrouver dans la ruelle. C'est là qu'ils s'entraident et s'amusent. Ces chiens-là sont de vrais amis pour la vie ! Lulu arrive dans la ruelle avec un livre. Ses amis ne savent pas ce que c'est, sauf Rita qui dit qu'elle sait lire ! Et si elle avait menti ?