Mes mots en lettres majuscules Les animaux. Autocollants

Quelles lettres y a-t-il dans le mot "poisson" ? Et dans "crabe" ? Dans ce livre, l'enfant s'initie à la lecture par la reconnaissance des lettres et découvre le principe de l'écriture de manière ludique ! Pour cela, il nomme chaque image, repère et lit les lettres majuscules qui composent le mot, les retrouve sur sa planche d'autocollants, puis réécrit le mot en collant les lettres à la suite. Voilà un premier mot d'écrit ! Pour l'aider à distinguer les lettres, chaque caractère est d'une couleur unique, comme sa case. Pour continuer à s'amuser, il pourra compléter les 4 grandes scènes avec les autocollants images.