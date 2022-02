Le chat arrosoir, le chat sorcier, le chat étoile... Un album d'autocollants pour s'amuser et accompagner l'enfant dans ses premières activités manuelles. L'enfant observe chaque forme manquante indiquée en gris, cherche et trouve l'autocollant correspondant dans les pages du début et de fin d'album, en s'aidant aussi du modèle, et le colle au bon endroit.