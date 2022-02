Les sautes d'humour du général de Gaulle

Les plus drôles des petites phrases du général de Gaulle et des anecdotes à son sujet, ou comment l'humour est aussi important que l'appel du 18 juin et la fondation de la Ve République pour comprendre un personnage aussi immense. Ce parfait pendant des "Sautes d'humour de Winston Churchill" nous est proposé par une historienne de la France contemporaine des plus sérieuses ; mais elle sait rire aussi, et en suivant le fil de la chronologie elle nous offre une petite biographie des plus originales en même temps qu'un savoureux recueil de bons mots.