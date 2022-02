Ashes falling for the Sky

- Espérais-tu plus qu'un jeu, Sky ? - Certainement pas. On ne tombe pas amoureuse d'un inconnu. Pour sa première rentrée universitaire, Sky compte bien se délester de son costume de petite fille sage. Elle jette son dévolu sur Ash, attirant mais insupportable bad boy. Prête à assumer cette relation sans lendemain, Sky se jette à corps perdu dans le jeu de la séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash, non sans avoir entrevu ses blessures. La part d'ombre d'un jeune homme qui a tout connu, même le pire. Surtout le pire... A partir de 16 ans