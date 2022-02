Un ours pour meilleur copain

Ours noir se sent seul dans son coin de forêt et décide de partir à la recherche d'un copain. C'est alors qu'il tombe sur Ours brun, lui aussi en quête d'un ami ! Ils décident donc de s'aider, et découvrent vite qu'à deux, c'est bien plus simple et rigolo. Finalement, n'auraient-ils pas déjà trouvé le parfait meilleur copain ? A partir de 3 ans