Les clés de l'ésotérisme - Reiki

Association des mots japonais "rei" signifiant "l'Universel" et "ki" signifiant "l'énergie vitale" , le reiki est la pratique de guérison consistant à équilibrer notre "énergie vitale universelle" présente autour de notre corps. Cette méditation par le toucher permet de libérer les blocages énergétiques et de lâcher prise. Ce guide vous donne les clés pour devenir praticien reiki et maîtriser les différents touchers de la tête aux pieds. Rejoignez le maître reiki Des Hynes qui vous enseigne toutes les bases de ce système de guérison intérieure et apprenez ainsi à réduire le stress, la dépression, l'anxiété et la douleur physique chez vous-même comme chez les autres. En bonus : sept cartes de méditation guidées magnifiquement illustrées basées sur les principes du Reiki.