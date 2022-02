Les clés de l'ésotérisme - Chamanisme

Présent sur de nombreux continents - Amérique du Nord et du Sud, Afrique, Asie et Europe - et transmis oralement depuis des centaines d'années, le chamanisme est une méthode de guérison qui vous reconnecte à toutes les créatures vivantes. Tracie Long vous propose dans ce guide une approche à la fois moderne et traditionnelle du parcours chamanique au travers de nombreux rituels, objets et symboles. Faites voyager votre âme vers un autre royaume, au rythme des percussions du tambour. Partez à la rencontre de vos ancêtres et de l'animal totem qui vous transmettra son pouvoir. Participez à la cérémonie de la roue de la médecine pour vous relier au cycle de la vie. En bonus : un poster présentant les principaux animaux totems et leurs caractéristiques.