Les aventures de Sherlock Tome 1 : Elémentaire, mon cher Stilton !

La jeune Ginger a été enlevée, une demande de rançon est envoyée à ses parents. Les détectives Sherlock et Geronimo Stilton mènent l'enquête tambour battant et, de filature en filature, démasquent le coupable. Cettepremière aventure donne l'occasion à Sherlock d'énumérer les règles essentielles du métier : observer, passer inaperçu, ne jamais être pris au dépourvu, ne pas se fier aux apparences, savoir improviser, tout observer, tout écouter, tout noter et ne rien oublier ! A partir de 8 ans