Le Guide ultime de l'herboristerie. Initiez-vous aux savoirs ancestraux des plantes et concoctez vos propres remèdes

Devenez votre propre herboriste ! Grâce à ce guide très complet de l'herboristerie, les connaissances pour préparer des remèdes naturels sont désormais accessibles à tous. Absolument tout ce que vous devez savoir pour remédier aux maux quotidiens par les plantes, en toute autonomie et de manière sécurisée se trouve dans cet ouvrage. Vous pourrez également piocher parmi les recettes toutes prêtes, en fonction de vos besoins. Découvrez dans ce livre : - L'histoire de l'herboristerie - Les connaissances et les techniques : - Sirop, onguent, cataplasme, pastilles... : les protocoles de fabrication détaillés de tous les types de remèdes - 40 monographies de plantes - Et des fiches pratiques : - 70 recettes de remèdes clé en main - 45 fiches pratiques sur les maux et les soins à y apporter Scientifique de formation, Loïc Ternisien s'est reconverti comme naturopathe au Canada. Il est spécialisé en aromathérapie et en herboristerie. Webséries Les tutos de Loïc et L'instant Naturo Institut d'Aromathérapie Energétique Centre d'Herboristerie Familiale